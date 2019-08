Freddie Highmore, de Good Doctor, développe une comédie dramatique pour TBS

Depuis "Charlie et la Chocolaterie", l'acteur britannique Freddie Highmore a bien grandi. L'enfant star s'est construit une carrière sur le petit écran, en tant qu'acteur et, plus récemment, en tant que producteur. Selon la presse américaine, il planche désormais sur une série comico-dramatique à l'humour noir, intitulée "Homesick", pour laquelle il interviendra comme co-scénariste et co-producteur. Encore en développement chez la chaîne américaine TBS, la série explorera des sujets épineux tels que la santé mentale et les troubles alimentaires. Pour le moment, rien n'indique si Freddie Highmore passera également devant la caméra.

A ses côtés, Freddie Highmore pourra compter sur son compatriote James Mitchell, qui co-signera le scénario de cette nouvelle série encore en développement dans les couloirs de la chaîne de télévision américaine TBS, détenue par WarnerMedia. Le projet est par ailleurs inspiré de l'expérience personnelle du scénariste britannique. L'intrigue traitera de la relation dysfonctionnelle entre un fils et sa mère. Âgé d'une vingtaine d'années, le jeune homme souffre en secret d'un trouble du comportement alimentaire et sa mère, une femme narcissique qui est également sa meilleure amie, le laisse sombrer. La série traitera de sujets difficiles, comme la santé mentale, la perception de soi, la masculinité toxique. Elle explorera ce que signifie défier la "normalité" des genres, dans notre société.

"Homesick" est la deuxième collaboration entre la société de production de Freddie Highmore, Alfresco Pictures, et Sony après "Love, Dad", développé par ABC en 2018. Et ce projet n'était déjà pas le premier, pour Freddie Highmore, en tant que scénariste et producteur. Le Britannique avait déjà écrit certains épisodes de la série "Bates Motel", dans laquelle il tenait le rôle principal, ainsi que dans la série médicale dramatique "Good Doctor", dans laquelle il joue également le personnage principal. En plus d'y être intervenu comme scénariste et producteur, le jeune acteur de 27 ans a également fait ses premiers pas en tant que réalisateur dans ces deux séries.