Frank Grillo et Morgan Freeman à l'affiche du film historique "Panama"

Million Dollar Baby (2004) bande annonce - 30/08/2019 Résumé : L'entraîneur Frankie Dunn traîne son mal de vivre depuis le départ sa fille, qui ne lui a plus jamais donné de nouvelles. Le jour où Maggie Fitzgerald, 31 ans, pousse la porte de son gymnase à la recherche d'un coach, elle n'amène pas seulement avec elle sa jeunesse et sa force, mais aussi une histoire jalonnée d'épreuves et une exigence vitale et urgente : monter sur le ring grâce à Frankie et concrétiser enfin le rêve d'une vie. Après avoir repoussé plusieurs fois sa demande, Frankie se laisse convaincre par l'inflexible détermination de la jeune femme. Une relation mouvementée, tour à tour stimulante et exaspérante, se noue entre eux Titre Original : Million Dollar Baby Film - Drame - Etats-Unis - 132 minutes Réalisé par Clint Eastwood Avec Clint Eastwood, Hilary Swank, Morgan Freeman, Riki Lindhome, Jay Baruchel, Lucia Rijker, Anthony Mackie, Michael Peña, Bruce Mac Vittie, Benito Martinez Credits : Paul Haggis, Tom Stern, Walt Martin, Joel Cox, Henry Bumstead, Deborah Hopper, Jérôme Jouneaux, Steven Riley, Dominic V Ruiz, Buddy Van Horn, F.X Toole, Jack G Taylor, Robert Lorenz, Epsilon Motion Pictures, Albert S. Ruddy Productions, Malpaso Productions, Warner Bros. Pictures