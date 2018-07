Frances Conroy dans le film sur le Joker avec Joaquin Phoenix ?

Le casting se dévoile de plus en plus pour le prochain film DC Comic. Après Robert De Niro et Zazie Beetz, pressentis pour intégrer le casting, c'est au tour de Frances Conroy de voir son nom cité.

L'actrice d'"American Horror Story" pourrait bien interpréter le rôle de la mère de l'ennemi de Batman, Penny. Elle serait en pleines négociations avec les studios Warners Bros. alors qu'une autre Frances figurait comme premier choix pour le rôle. Récompensée d'un Oscar pour son rôle dans "Three Billboards : Les Panneaux de la Vengeance", Frances McDormand aurait décliné ce rôle. Selon les informations des médias américains, le personnage de Penny sera vaguement inspiré du roman "Batman : The Killing Joke" d'Alan Moore publié en 1988.

Pourtant, si les négociations aboutissent, ce ne sera pas la première incursion de Frances Conroy dans l'univers DC Comics puisque l'actrice a déjà doublé le personnage de Matha Kent dans "All-Star Superman" en 2011 et "Superman contre Brainiac" en 2013. Elle a également incarné le mentor d'Halle Berry, Ophelia Powers, dans "Catwoman" en 2004.

Le film se déroulera au début des années 1980 à Gotham City et racontera "l'exploration d'un homme méprisé par la société", a précisé Warner Bros.. Robert De Niro aurait été approché pour incarner le rôle d'un animateur de talk-show qui a contribué à la folie du Joker tandis que Zazie Beetz pourrait jouer le rôle d'une mère célibataire qui croisera la route du prince du crime.

Le tournage de "Joker" débutera en septembre prochain en vue d'une sortie le 4 octobre 2019 dans les salles de cinéma américaines. Le film ne remet pas en cause l'autre projet des studios autour du clown criminel avec Jared Leto en personnage principal, qui reprendra son rôle après "Suicide Squad" sorti en 2016.