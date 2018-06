"First Man" : l'affiche et la bande-annonce avec Ryan Gosling dévoilées

Universal Pictures vient de dévoiler l'affiche du prochain film "First Man" de Damien Chazelle avec Ryan Gosling dans le rôle principal. L'acteur de "Drive" prête ses traits à l'astronaute Neil Armstrong pour le biopic consacré au premier homme à avoir marché sur la lune le 21 juillet 1969 en pleine Guerre Froide. La première bande-annonce a été dévoilée ce vendredi 8 juin dévoilant des images impressionnantes de la conquête de l'espace.

Le réalisateur oscarisé pour "La La Land" en 2017 retrouve donc son acteur pour retracer l'histoire de la célèbre mission Apollo 11. A ses côtés, on pourra retrouver Claire Foy, primée pour son rôle d'Elizabeth II dans la série Netflix "The Crown". Corey Stoll, Kyle Chandler, Jon Bernthal, Jason Clarke, Brian d'Arcy James et Pablo Schreiber complètent le casting.

Le biopic sortira sur les écrans belges le 17 octobre prochain et le 12 octobre aux Etats-Unis.