Fernandel, l’acteur aux 202 millions de spectateurs

Il y a 50 ans, le 26 février 1971, Fernandel disparaissait. Monstre sacré du Cinéma français avec plus de 150 films, longs et courts-métrages, il nous a fait rire, pleurer et enchantés avec ses airs encore dans toutes les mémoires comme "Félicie… aussi". Mieux encore, son accent du Sud et ses pitreries filmées fonctionnent toujours chez les plus jeunes.

"Et vous mangiez quoi en Sibérie ?" demande une dame. "On mangeait froid pardi !" répond Fernandel. La réplique est directe, culte et tirée du film "La cuisine au beurre" de Gilles Grangier sorti en 1963 avec Bourvil. Nous avons tous notre film préféré avec Fernandel, que ce soit celui-ci ou "Ali Baba et les 40 voleurs" ou "François 1er" sorti en 1937. Vous vous souvenez certainement de cette scène hilarante où il se fait torturer avec une chèvre qui lui lèche les pieds ! ? "Arrêtez la chèvre, arrêtez la chèvre… ", c’était dedans !

Résumé en quelques chiffres, Fernandel c’est 127 films et 31 courts-métrages. C’est aussi et surtout un acteur aux 202 millions de spectateurs réunis en salles en 40 ans de carrière. Il est donc 5e au classement des Acteurs français les plus populaires en nombre d’entrée ciné. Un classement emmené par Gérard Depardieu avec 390 millions de spectateurs mais en 50 ans de carrière (suivi de près par Louis de Funès, Bourvil et Michel Galabru). lire aussi : Fernandel dans les archives de la Sonuma Le plus gros succès de Fernandel s’intitule "Le petit monde de don Camillo" avec 12 millions de spectateurs. On y retrouve Gino Cervi dans le rôle de Peppone et un Fernandel qui, en soutane, murmure à l’oreille du Christ en croix et qui ne dit jamais non à une bagarre tant que la (mauvaise) foi est sauve (c’est bien là l’intérêt de la saga).

Fernand Joseph Désiré Contandin alias Fernandel est né à Marseille, le 8 mai 1903. Sa famille est issue du Piémont, en Italie. Son père est comptable mais aussi, à ses heures perdues, chanteur. Sa mère est comédienne. Le petit Fernand attrape assez vite le virus de la scène. Une scène qu’il foule pour la première fois à 5 ans à peine. Ses véritables débuts, il les exécute en 1928 à Bobino, la célèbre salle de music-hall parisienne. D’après la légende familiale, son nom d’artiste lui aurait été inspiré par sa belle-mère. Fernand a en effet épousé Henriette (Henriette-Félicie… aussi, pour être complet). Un jour, en parlant de son beau-fils, belle-maman aurait dit "le Fernand d’elle". L’alias est resté ! Quant aux linguistes cinéphiles, ils préfèrent avancer que "Fernandel" signifierait "le petit Fernand" en Provençal. Oui mais voilà, Fernandel n’a rien de petit. D’ailleurs, dès ses débuts, lors de ses tours de chant, son physique est vite remarqué par quelques influents personnages de l’industrie cinématographique française. Les premiers essais sont concluants. Fernandel débute au Cinéma en 1931 dans le film "Le Blanc et le Noir" écrit par Sacha Guitry, aux côtés de Raimu.

3 images Fernandel alias don Camillo, 1952 © Studio Canal

La suite, vous la connaissez. Les sorties de ses films se suivent à un rythme infernal. Des films où il étale tout son talent, celui de faire rire avec ses grimaces et son accent chantant (et ça fonctionne encore sur les plus jeunes, faites le test à la maison avec vos enfants), comme dans "L’âge ingrat" avec Jean Gabin, "L’Auberge rouge", "La Vache et le Prisonnier" avec Marguerite ou "Le Schpountz" de Marcel Pagnol.

Oui, je vous aime, mais non, pas d’une passion perverse et déshonorante. Non, mais d’un amour honnête et profond. Pour tout dire, conjugal…

Autre réplique de Fernandel, autre film de Marcel Pagnol, "Topaze" ici en l’occurrence. Une réplique qui pourrait parfaitement coller à l’amour que se portaient réciproquement l’acteur et le public. Pagnol, lui, il disait encore de son acteur fétiche peu de temps après sa mort qu’il a été "l’un des plus grands et des plus célèbres artistes de notre temps et l’on ne peut le comparer qu’à Charlie Chaplin." Une mort survenue le 26 février 1971 des suites d’un cancer généralisé. Les médecins et la famille de Fernandel lui avaient tout caché. Se croyant être juste atteint d’une pleurésie, Fernandel avait malgré tout entamé le tournage du 6e épisode des aventures du curé de Brescello, "Don Camillo et les contestataires". Il ne tiendra pas jusqu’au bout. Cette histoire fût quand même réalisée avec un nouvel acteur mais le public n’en a jamais voulu et bouda le film en salles car Fernandel était bel et bien… Irremplaçable !