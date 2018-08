"Fatale" : Hilary Swank interprétera une détective

Selon Variety, l'actrice, oscarisée à deux reprises pour "Boys Don't Cry" et "Million Dollar Baby", commencera à tourner ce thriller le mois prochain à Los Angeles. "Fatale" est réalisé par Deon Taylor.

Basé sur un script écrit par David Loughery, "Fatale" racontera l'histoire d'un homme marié piégé par une détective séductrice (Hilary Swank) pour manigancer un meurtre.

"Trouver quelqu'un qui puisse à la fois être intelligent, beau, perplexe, solide est intimidant. Jusqu'à ce que l'on pense à Hilary Swank. A partir de ce moment-là, on respire mieux et tout devient alors très excitant, a confié le réalisateur Deon Taylor dans des propos rapportés par Empire. On a hâte de débuter ce film et laisser Hilary à ce qu'elle sait faire de mieux : crever l'écran".

En attendant de découvrir ce long-métrage, Hilary Swank pourra être vue dans le drame "What they had" et le conte de science-fiction "I am Mother".