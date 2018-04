Evan Rachel Wood et Gina Rodriguez réunies au cinéma

Evan Rachel Wood et Gina Rodriguez ont rejoint le casting du prochain film de Miranda July, révèlent plusieurs médias américains. Les actrices phares de la télévision américaine donneront la réplique à Richard Jenkins et Debra Winger.

Connue notamment pour son rôle dans la série "Westworld", Evan Rachel Wood incarnera Old Dolio, une femme qui voit sa vie basculée lorsque ses parents, joués par Richard Jenkins et Debra Winger, font appel à une tierce personne pour rejoindre leur plus gros braquage jamais tenté. Gina Rodriguez ("Jane the Virgin") entrera dans la peau de cette femme qui découvrira les secrets de cette famille.

Il s'agira du premier long-métrage de la réalisatrice Miranda July dans lequel elle ne tiendra aucun rôle. La société de production de Brad Pitt, Plan B Entertainment, et Annapurna seront en charge de la production. Pour le moment, le projet n'a pas de titre défini.

Miranda July a remporté la Caméra d'or, le Prix de la semaine de la critique, le Prix regards jeune et celui des jeunes critiques lors du Festival de Cannes en 2005 pour "Moi, toi et tous les autres".

Gina Rodriguez détient toujours le rôle principal dans la série "Jane the Virgin" sur la CW. Evan Rachel Wood sera de retour dans la peau de Dolores dans la deuxième saison très attendue de "Westworld" qui sera diffusée le 22 avril sur HBO;

Richard Jenkins a récemment été nommé aux Oscar pour le prix du meilleur acteur dans un second rôle dans le film "La Forme de l'eau" de Guillermo del Toro. Debra Winger est toujours à l'affiche de la série "The Ranch" sur Netflix.