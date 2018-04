Eva Green et Kathy Bates au casting de "A Patriot"

Eva Green, Kathy Bates et Ed Skrein ("Deadpool") seront prochainement réunis au casting du film de science-fiction "A Patriot", encore en préproduction. Le Britannique Dan Pringle ("K-Shop") a co-écrit le scénario avec Toby Rushton et réalisera le projet produit par White Lantern et Red & Black Films.

L'intrigue plantera son décor dans le futur, en s'intéressant à un état totalitaire isolé dans un monde ravagé par un climat chaotique et un manque de ressources. L'histoire suivra un capitaine de frontières, joué par Eva Green, qui se battra pour protéger la pureté de la population. Après avoir fait une découverte par accident, elle se mettra à douter des autorités pour lesquelles elle a prêté serment.

Le long-métrage, financé par The Exchange, sera présenté lors du Marché du Film pendant le Festival de Cannes 2018.

Eva Green est en plein tournage du film "Proxima" d'Alice Winocour dans lequel l'actrice française jouera le rôle d'une astronaute aux côtés de Matt Dillon et Lars Eidinger. La date de sortie n'a pas été annoncée. La star sera par ailleurs à l'affiche de "Dumbo" de Tim Burton, attendu pour mars 2019.

L'actrice Kathy Bates sera quant à elle de retour dans la prochaine saison de la série "American Horror Story" créée par Ryan Murphy.