Ethan Peck et Sophie Rundle rejoignent "Good Morning, Midnight" de George Clooney

Selon le Hollywood Reporter, Ethan Peck, le petit-fils de l’acteur Gregory Peck, ainsi que Sophie Rundle, vue dans les séries "Épisodes" et "Peaky Blinders", feront partie du casting du septième long-métrage de George Clooney, "Good Morning, Midnight".

Deux ans après "Bienvenue à Suburbicon", qui réunissait Matt Damon, Julianne Moore et Oscar Isaac, George Clooney travaille sur son prochain film, l’adaptation d’un roman de Lily Brooks-Dalton, intitulé "Good Morning, Midnight".

Plusieurs rôles secondaires viennent d’être dévoilés : Sophie Rundle ("Bodyguard", "Gentleman Jack"), Ethan Peck ("Star Trek : Discovery"), Tim Russ ("Star Trek : Voyager") et Miriam Shor ("Younger") donneront la réplique à Felicity Jones ("Rogue One : A Star Wars Story") et Kyle Chandler ("Manchester by the Sea", "King Kong").

D’après un script de Mark L. Smith, le scénariste de "The Revenant" d’Alejandro González Iñárritu, "Good Morning, Midnight" suit les histoires parallèles d’Augustin (George Clooney), un astronome solitaire en mission dans l’Arctique, et une jeune astronaute, Sully, qui essaie de regagner la Terre depuis l’espace alors qu’elle et son équipage ont perdu tout contact avec Houston.