Et si on confinait avec Kyan Khojandi, "le mec de Bref" ?

Le nom de Kyan Khojandi ne vous dit peut-être plus grand-chose, mais si on dit "le mec de Bref", là le souvenir réapparaît instantanément.

La série "Bref." a été diffusée en clair au sein du Grand Journal de Canal + du 29 août 2011 au 12 juillet 2012. Le succès a été rapidement au rendez-vous, les 40 premiers épisodes commandés par la chaîne cryptée ont été augmentés d’une autre commande de 40 autres épisodes, auxquels sont venus s’ajouter deux épisodes pour clôturer les aventures du personnage principal, incarné par Kyan Khojandi, "je", avec ses potes, sa copine "le plan cul régulier", et "cette fille" sur laquelle il fantasme.

Après la publication des épisodes en DVD, les auteurs ont décidé de faire le grand saut et de s’installer sur YouTube.

Bref. Au début, on n’était pas sur Youtube. Mais on s’est dit que nous aussi, on voulait des dislikes, des firsts, des points Godwin, des gens qui nous traitent de commerciaux, des commentaires racistes, sexistes, des fautes d’orthographe, des gars qui font de la pub pour leur propre page alors que ça parle de maquettes d’avion, des "c’est nul !", des "c’était mieux avant !", des "g pa conpri !" et des complotistes qui nous traitent d’Illuminati. Bref. On est sur Youtube.

Bref est sur YouTube. Avec tous les épisodes.

Et ce n’est pas tout.

La carrière de Kyan Khojandi et surtout la collaboration avec Bruno Muschio co-créateur, scénariste et réalisateur de la série "Bref" ne s’arrête pas en 2012. Quelques années plus tard, en 2016, Kyan Khojandi remonte sur scène avec "Pulsions", la version longue des doutes, angoisses et fantasmes de "Je". Ils en feront également un livre paru chez Albin Michel, illustré par Gilles Roussel, dit Boulet. En bref, l’humour est toujours le même, fin et parfois même émouvant, entre ses histoires personnelles, et son autodérision, dans ce stand up qui tient le public pendant un peu plus d’une heure.

Comme pour les capsules de Bref, le spectacle "Pulsions" est à voir intégralement et gratuitement sur YouTube.

Et si le personnage et la suite de sa carrière vous intéressent, il suffit de suivre son profil Instagram.