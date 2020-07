Emmanuelle Devos à propos des "Parfums" : ce film fait du bien à ceux qui le voient

Emmanuelle Devos dans "Les Parfums" - © Unifrance

Mais ce qu’elle a apprécié le plus dans le scénario, c’est l’intelligence du réalisateur qui n’a pas cédé aux clichés de la comédie romantique ; il n’y a pas de rapport de séduction entre Anne Walberg et Guillaume son chauffeur, juste des tentatives de comprendre l’univers de l’autre pour pouvoir ébaucher une complicité… Il en résulte un film subtil, traversé par un humour pince-sans-rire et joué avec un parfait naturel par Emmanuelle Devos et Grégory Montel.