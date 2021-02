Emma Watson arrête sa carrière au cinéma ? Pas si sûr…

De films plus discrets au gros carton qu’a été le remake de la Belle et la Bête de Disney, au succès critique de son dernier film, Les filles du Dr March, l’actrice britannique a su s’imposer à Hollywood , à tel point qu’elle a plusieurs fois figuré dans la prestigieuse liste des 100 personnalités les plus influentes établie par le magazine Forbes. Ses discours engagés pour la défense des droits des femmes ont fait d’elle une icône à la fois féministe et people , et lui ont valu la sympathie de beaucoup. Elle a même été promue ambassadrice de l’ONU Femmes en 2014.

Emma Watson est devenue une véritable star internationale, en quelques films à peine (elle n’est apparue que dans une vingtaine de films, Harry Potter inclus). Révélée à 11 ans dans L’école des sorciers, elle est la seule membre du jeune casting de la franchise à avoir réellement réussi à se détacher de son personnage et à avoir fait rebondir sa carrière.

Emma Watson, en compagnie de Daniel Radcliffe et Rupert Grint, les trois héros de la saga Harry Potter - © HO - BELGAIMAGE

Une carrière florissante donc, qui serait sur le point de s’arrêter après 20 ans, si l’on en croit les informations glanées par le Daily Mail hier. D’après les sources du tabloïde britannique, Emma Watson aurait décidé de faire un pas de côté, afin de passer plus de temps avec son fiancé, Leo Robinton, et peut-être, pourquoi pas, fonder une famille. De quoi bouleverser les fans de la star, qui avait pourtant encore un avenir prometteur. Qui plus est, mettre sa carrière en pause pour un homme, voilà qui ne colle pas vraiment à l’image féministe donnée à Watson.

L’info à bien entendu fait le buzz, et a été partagée partout sur le web et dans les médias. Pourtant, il semble bien que le tabloïde se soit bien trompé.

Son agent a en effet démenti la rumeur, affirmant que pour le moment, c’était l’activité de l’actrice sur les réseaux sociaux qui est en pause, pas sa carrière. Si Emma Watson n’a plus fait de films depuis 2019, cela n’a rien d’anormal, puisqu’elle a rarement eu l’habitude d’enchaîner les projets, et qu’en sus, la pandémie est passée par là. On peut donc a priori se rassurer, nous reverrons bien la jeune femme à l’écran dans le futur, si tout va bien.