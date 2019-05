Emma Thompson en négociations pour rejoindre Emma Stone dans "Cruella"

Les 101 dalmatiens *Cruella d'Enfer - Cruelle diablesse* HD - 16/05/2019 Une vrai méchante: https://www.facebook.com/ClassiquesDisney Paroles et Musique de Mel Levin Adaptation française de Henri Lemarchand Interprétée par Roger Rudel avec Claude Chantal et Lita Recio (Roger:) Oh... C'est sûrement Cruella. Ta chère compagne de classe, Cruella d'Enfer. C'est ça ! Cruelle diablesse Cruelle diablesse Elle jette tant de sorts À toute la ville (Anita:) Oh ! Roger (Roger:) Chacun a le frisson Dès qu'il la voit Cruelle, cruelle Elle semble une araignée Guettant sa proie (Anita:) Roger, si elle t'entendait ! (Roger:) Cruelle, cruelle diablesse (Anita:) Ouvrez-lui, nanny. (Cruella:) Anita chérie. (Anita:) Comment vas-tu ? (Cruella:) Oh mal, très mal, chérie, je suis comme d'habitude démoralisée. Où sont-ils ? Où sont-ils ? Où sont-ils pour l'amour du ciel ! (Anita:) Mais, Cruella, qui ça ? (Cruella:) Les bébés chiens ! Les bébés chiens ! Je ne suis pas venue ici pour rien. Où sont les chiots ? (Anita:) Oh, il y en a bien encore pour trois semaines. Ces choses-là ne se font pas sur commande. (Cruella:) Oh, oh, Anita, toujours aussi fine. Oh, ici, chien, ici ! Ici, chien ! (Anita:) Cruella, tu as un nouveau manteau de fourrure ? (Cruella:) Oh, ma seule et unique passion. J'adore les belles fourrures. Je n'aime que ça au monde. Oh, quelle femme dans cette vallée de larmes pourrait ne pas aimer les fourrures, chérie ? (Anita:) Oh, je serais contente d'en avoir mais il y a tellement d'autres choses... (Cruella:) Modeste et charmante, Anita ! Je sais, je sais que malgré sa laideur cette maison est, à tes yeux, un palais et que, pour toi, Roger est un prince des mille et une nuits. (Anita:) Oh, Cruella. (Cruella:) Tu as heureusement tes amis tachetés pour compenser... euh, euh... Oui, j'avoue qu'ils ont un pelage absolument magnifique. (Anita:) Veux-tu une tasse de thé, Cruella ? (Cruella:) Oh, je suis navrée, chérie, mais je n'ai pas le temps. Dis moi, quand les chiots seront nés, tu me préviendras, n'est-ce pas ? (Anita:) Oui, Cruella. (Cruella:) Oh, n'oublie pas, c'est une promesse, alors je te dis à bientôt, dans trois semaines. Au revoir, chérie ! (Anita:) Oh. (Roger:) D'abord on prend Cruelle pour un diable Et puis après avoir reçu le choc Soudain on s'aperçoit Qu'elle est là devant soi Vous guettant suspendue sous un roc (Anita:) Allons, Roger ! (Roger:) Comme un vampire Qui vous ferait frémir Il faut qu'on l'enferme Dans une cage de fer Je n'en connais pas qui soit plus perverse Que cette cruelle diablesse © 1959 Walt Disney Music Company (ASCAP). Copyright renouvelé. Tous droits réservés. Copyright international protégé. Utilisé sans permission. Paroles reproduites sans permission. (c) 2008 - Chansons Disney