Emma Stone, John Krasinski, Sean Penn... Quand les stars de cinéma débarquent dans les séries TV

The First, avec Sean Penn

L'interprète de "Harvey Milk" se tourne vers le petit écran avec la nouvelle série futuriste de la plateforme Hulu. Dans "The First", l'acteur trois fois oscarisé pour "La Dernière Marche" en 1996, "Accords et Désaccords" en 2000 et "Sam, je suis Sam" en 2002, prend la tête du casting. Il interprètera Tom Hagerty, un astronaute faisant partie de la première équipe à mettre un pied sur Mars dans le but de démarrer une colonie. Beau Willimon, le créateur de "House of Cards", signe la réalisation de cette série qui arrivera sur les écrans le 14 septembre prochain.

Le 14 septembre sur Hulu