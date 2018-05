Elle Fanning et Angelina Jolie ensemble pour un deuxième volet de "Maléfique"

Le tournage de la suite du film à succès "Maléfique" a commencé, a indiqué Disney mardi, Elle Fanning s'immisçant de nouveau dans la peau de la princesse Aurore et Angelina Jolie enfilant une nouvelle fois le costume de la sorcière Maléfique.

Le long-métrage est filmé dans les studios Pinewood près de Londres et dans d'autres lieux en Grande-Bretagne, ont précisé les studios Disney, dans un communiqué.

Elle Fanning a posté sur son compte Instagram une photo d'elle et d'Angeline Jolie. Les deux actrices ont le sourire aux lèvres, les lunettes de soleil sur le nez, Angelina Jolie arborant sur la tête les célèbres cornes de "Maléfique". "Amenez votre maman au travail sur le plateau de #Maléfique2", a ironisé la jeune actrice de 20 ans en publiant ce cliché.

"Maléfique", relecture moderne de "La belle au bois dormant" se plongeant dans l'histoire du personnage de la sorcière Maléfique, a connu un franc succès, se hissant à la tête du box office nord-américain à sa sortie en 2014 et engrangeant plus de 750 millions de dollars à travers le monde. Michelle Pfeiffer ("Les liaisons dangereuses") Chiwetel Ejiofor ("12 Years a Slave") et Robert Lindsay rejoignent Elle Fanning et Angelina Jolie au casting de ce numéro 2 de "Maléfique". Disney a aussi confirmé le retour de Sam Riley, Imelda Staunton, Juno Temple et Lesley Manville, tous ayant participé au premier film.

Dans cette suite, réalisée par Joachim Ronning ("Pirates des Caraïbes 5: La vengeance de Salazar"), la sorcière continue d'explorer sa relation complexe avec la princesse Aurore, qui sera bientôt reine, alors qu'elles forment des alliances contre de nouveaux adversaires. Cette nouvelle était généralement bien accueillie sur les réseaux sociaux par les fans, l'arrivée au casting de Michelle Pfeiffer plaisant aux fans.

La stratégie de Disney de revisiter ses films classiques d'animation avec de vrais acteurs a permis aux studios d'engranger plusieurs milliards de dollars, avec des grands succès ces dernières années comme "Cendrillon" (2015) "Le Livre de la jungle" (2016) ou encore "La Belle et la Bête" (2017).