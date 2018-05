Elisabeth Moss interprétera la romancière Shirley Jackson

Les projets de films s'accumulent pour Elisabeth Moss ("Top of the Lake", "Mad Men", "The Handmaid's Tale"). Après avoir été annoncée dans le prochain long-métrage du réalisateur de "Get Out", intitulé "Us", l'actrice sera également à l'affiche du thriller psychologique "Shirley", révèle le Hollywood Reporter. Dirigée par Josephine Decker, Elisabeth Moss interprètera l'écrivaine américaine Shirley Jackson, connue pour ses récits fantastiques comme "Maison hantée" et "La loterie". Michael Stuhlbarg ("Call Me by Your Name", "La forme de l'eau") jouera son mari, le critique littéraire Stanley Edgar Hyman.

Aucune date de sortie n'a été annoncée pour le moment.