Ed Skrein rejoint le casting de "Midway" de Roland Emmerich

L'acteur britannique continue de s'imposer à Hollywood en endossant un rôle dans le prochain film de Roland Emmerich intitulé "Midway". Il prendra part à ce film tiré d'une histoire vraie, qui s'est déroulé lors de la Seconde Guerre mondiale, où il donnera la réplique à Luke Evans, Mandy Moore et Woody Harrelson. Le tournage doit débuter le 16 août prochain.

Le casting de "Midway" se dévoile de plus en plus. Ed Skrein rejoint le prochain blockbuster qui sera réalisé par Roland Emmerich. Celui qui jouait Ajax dans "Deadpool" donnera la réplique à Woody Harrelson ("Hunger Games"), Mandy Moore ("This Is Us"), Luke Evans ("La Belle et la Bête") et Patrick Wilson ("Conjuring 2 : Le cas Enfield"), déjà annoncés au casting. Pour le moment, les détails concernant son rôle restent inconnus.

Le film aura comme intrigue l'une des batailles les plus importantes de la Seconde Guerre mondiale. La bataille de "Midway" s'est déroulé dans le Pacifique en 1942, six mois après l'attaque dévastatrice de Pearl Harbor. Ces affrontements sont considérés comme un tournant dans la guerre, en ayant permis l'affaiblissement de la flotte japonaise grâce au naufrage des deux porte-avions Kaga et Akagi.

Luke Evans incarnera le lieutenant commander Wade McClusky, qui a mené ses hommes dans une attaque aérienne cruciale vers la victoire, tandis que Woody Harrelson jouera le rôle de l'Amiral Chester Nimitz, commandant en chef de la flotte du Pacifique. Wes Tooke signe le scénario de ce film dont le tournage se déroulera entre Hawaï et le Canada, à partir du 16 août prochain.

Ed Skrein s'est illustré dans le premier "Deadpool" aux côtés de Ryan Reynolds en 2016 et a incarné la première version de Daario Naharis dans la série phénomènale "Game of Thrones" en 2013, dans la saison 3. L'agenda de l'acteur sera très chargé cette année avec plusieurs projets en cours. Il donnera la réplique à Angelina Jolie et Elle Fanning dans la suite de "Maléfique", prévue pour le 29 mai 2020 aux Etats-Unis. Ed Skrein sera également à l'affiche de "Alita : Battle Angel", produit par James Cameron, dont la sortie est prévue pour le 26 décembre prochain.