Domhnall Gleeson en pourparlers pour rejoindre Elisabeth Moss dans "The Kitchen"

Le comédien irlandais devrait se joindre au casting de l'adaptation cinématographique des comics d'Ollie Masters attendue en 2019, révèle The Hollywood Reporter.

Si les négociations entre Domhnall Gleeson et le studio New Line aboutissent, l'acteur incarnera Gabriel O'Malley, vétéran de la guerre du Vietnam qui a joué les tueurs à gage pour les gangsters du quartier, avant de changer de ville pour échapper aux radars de la police.

L'acteur fera face au trio d'épouses de gangsters irlandaises vedette du film "The Kitchen". Ces dernières seront incarnées par Elisabeth Moss ("The Handmaid's Tale"), Melissa McCarthy ("SOS Fantômes") et Tiffany Haddish ("Girls Trip"), comme annoncé précédemment par The Hollywood Reporter.

Première réalisation d'Andrea Berloff ("Straight Outta Compton"), "The Kitchen" est l'adaptation des comics d'Ollie Masters édités par le label Vertigo de DC Comics depuis 2014.

La sortie du film est prévue le 20 septembre 2019 aux Etats-Unis.

Domhnall Gleeson est l'interprète du Général Hux dans "Star Wars : Le Réveil de la Force" et "Les Derniers Jedi". Actuellement à l'affiche du film "Pierre Lapin", l'acteur irlandais reviendra dans le thriller "The Little Stranger" de Lenny Abrahamson, attendu le 31 août dans les salles américaines et prochainement en France.