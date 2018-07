"Docteur Sleep" : Rebecca Ferguson dans la suite de "The Shining" avec Ewan McGregor ?

La suite de "The Shining" prend forme. Après l'annonce d'Ewan McGregor dans le rôle principal, c'est au tour de Rebecca Ferguson de faire parler d'elle pour l'adaptation de "Docteur Sleep", le deuxième tome de "The Shining" écrit et publié en 2013 par Stephen King, révèle Variety. L'actrice suédoise serait en négociation pour intégrer le casting du prochain film d'horreur. Pour le moment, aucune information concernant le rôle qu'elle pourrait décrocher n'a été révélée.

Quant à Ewan McGregor, l'acteur écossais incarnera le rôle de Danny Torrance devenu adulte. Fils de Jack, interprété par Jack Nicholson, Danny est toujours traumatisé par les événements qui se sont déroulés dans l'hôtel Overlook. Il retrouve ses pouvoirs surnaturels, qu'il avait découverts lors du séjour horrifique dans l'hôtel, lorsqu'il décide de lutter contre son alcoolisme. A présent infirmier, Danny aide ses patients à mourir ce qui lui vaut le sunom de "Docteur Sleep".

Cette suite sera réalisée par Mike Flanagan, qui a déjà adapté une oeuvre de Stephen King pour Netflix avec "Jessie" en 2017. "Docteur Sleep" est attendu dans les salles obscures le 24 janvier 2020.

A l'époque, c'est Stanley Kubrick qui a réalisé le film culte "The Shining" en 1980, avec Jack Nicholson et Shelley Duvall dans les rôles principaux et Danny Lloyd dans le rôle du fils. Considéré à l'époque comme un flop cinématographique avec un peu plus de 44 millions de dollars de recettes cumulées au box-office mondial, "The Shining" est depuis considéré comme l'un des classiques du cinéma d'horreur.

Rebecca Ferguson reprendra son rôle dans le prochain film "Mission : Impossible - Fallout", où elle donnera la réplique à Tom Cruise, le 1er août prochain au cinéma.