Disparition de l'acteur indien Irrfan Khan (Slumdog Millionaire, Inferno..)

L’acteur indien Irrfan Khan, connu dans le monde pour ses rôles dans Slumdog Millionaire et Life of Pi, est décédé mercredi à Mumbai. Il avait 53 ans.

Il a succombé à l’hôpital où il avait été admis pour des complications à la suite d’une infection du côlon. On lui avait diagnostiqué un cancer en 2018, pour lequel il avait été longtemps suivi à Londres. Il avait ensuite repris le travail en 2019.

On avait pu le voir dans "Slumdog Millionaire", "Life of Pi", "The Amazing Spiderman", "The lunch box" ou encore "Jurassic World".