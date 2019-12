Disparition de Danny Aiello, acteur pour Spike Lee, Coppola ou Besson

DO THE RIGHT THING Bande Annonce (Version Restaurée - 2016) - 16/12/2019 Le film culte de Spike Lee est de retour au cinéma ! ★ Abonne-toi à la Chaine ICI ► https://goo.gl/s9jKx8 ★ Rejoins-nous sur Facebook ► https://goo.gl/gT6lJ6 ★ Les Meilleurs Films Américains ? Par ici ► http://bit.ly/Cinema-USA A Brooklyn, au croisement de deux quartiers, c'est littéralement le jour le plus chaud de l'année. Cette chaleur estivale va bientôt cristalliser les tensions raciales entre noirs et blancs. Mookie, un jeune afro-américain, travaille comme livreur de pizzas pour les italos-américains Sal et Pino. Tout au long de la journée, alors qu'il livre le voisinage, il va se retrouver au centre de l'action, croisant toute une galerie de personnages : un handicapé vendant des photos de Martin Luther King; Radio Borjo, un voyou se baladant avec sa radio sur le bras; l'animateur d'une station radio locale ou encore un vieux chef de quartier alcoolique dont l'unique conseil est "fais la chose juste". Une dispute entre Sal et Radio Borjo tourne bientôt en émeute... DO THE RIGHT THING Bande Annonce (Version Restaurée - 2016) Un film réalisé par Spike Lee Avec Spike Lee, Danny Aiello, John Turturro Date de sortie : 22 juin 2016 Nationalité : Américain DO THE RIGHT THING Bande Annonce (Ressortie cinéma - 1080p) © 2016 - Splendor Films Abonnez vous maintenant pour ne pas rater la bande annonce VF ou VOST, l'extrait, trailer, scène ou vidéo du moment ! Un point complet sur les films actuellement à l'affiche ou prochainement au cinéma !