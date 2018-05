Diane Kruger donnera la réplique à Martin Freeman dans "The Operative"

Martin Freeman fait une pause Marvel : après avoir incarné Everett K. Ross dans "Captain America: Civil War" et "Black Panther", l'acteur passera de l'univers des super héros à celui de l'espionnage. Il sera à l'affiche de "The Operative" aux côtés de Diane Kruger ("Inglourious Basterds", "Un plan parfait", "In the Fade"), d'après le média Bloom. Yuval Adler se chargera de la réalisation du film et du scénario, adapté du best-seller "The English Teacher", censuré par Israël.

"The Operative" racontera l'histoire d'une espionne du Mossad, l'une des trois agences de renseignement d'Israël. Rachel, jouée par Diane Kruger, disparaît sans laisser de traces alors qu'elle assiste à l'enterrement de son père à Londres. Seul indice : un coup de téléphone codé qu'elle passe à son ancien officier traitant, Thomas (Martin Freeman).

Les droits internationaux seront vendus pendant le Festival de Cannes qui débute ce mardi.