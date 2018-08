Diane Guerrero dans l'adaptation de "Doom Patrol"

Connue pour interpréter Maritza Ramos dans "Orange is the New Black" ou Lina dans "Jane the Virgin", Diane Guerrero sera Crazy Jane dans l'adaptation live de "Doom Patrol". L'Américaine partagera la vedette avec April Bowlby ("Mon Oncle Charlie", "Drop Dead Diva") Bruno Bichir, Jake Michaels et Dwain Murphy dans cette production de Greg Berlanti ("Arrow", "Flash")

Crazy Jane souffre d'un trouble de la personnalité multiple. Cette super-héroïne possède 64 personnalités distinctes possédant chacune un pouvoir différent faisant d'elle, l'héroïne la plus puissante mais aussi la plus instable. Elle sera accompagnée par Robotman, Negative Man et Elasti-Woman. Les quatre super-héros seront dirigés par le Dr Niles Caulder.

"Doom Patrol" se situe après les évènements passés dans une autre série DC Universe, "Titans".

Prochainement disponible, le service SVOD de DC, DC Universe, proposera la série courant 2019.