Dev Patel sera le héros du thriller "Flash Crash"

La star de "Slumdog Millionaire", nommé aux Oscars en 2016 pour "Lion", jouera dans un long-métrage inspiré d’un livre du reporter Liam Vaughan, annonce le Hollywood Reporter.

See-Saw Films ("Les Veuves", "Lion") et New Regency ("Birdman","The Revenant","Les Filles du docteur March") ont acquis les droits d’un livre de Liam Vaughan qui sortira en mai prochain et sera intitulé "Flash Crash : A Trading Savant, a Global Manhunt, and the Most Mysterious Market Crash in History". Le journaliste d’investigation, qui travaille pour le journal "Bloomberg", y raconte l’histoire vraie du trader Navinder Singh Sarao, décrit comme un homme brillant connu pour avoir trouvé une façon de battre les marchés financiers. En mai 2010, alors âgé de 32 ans, il aurait gagné des millions de dollars depuis la maison de ses parents à Hounslow, dans la banlieue de Londres, en commettant un impressionnant krach boursier éclair à Wall-Street. Il fut extradé aux États-Unis en 2016 pour être jugé.

Jonathan Perera ("Miss Sloane") a été chargé d’écrire le scénario. Dev Patel a déjà travaillé avec le studio See-Saw Films lorsqu’il a tourné dans le long-métrage "Lion". En attendant de le découvrir dans "Flash Crash", il sera à l’affiche de "The Personal History Of David Copperfield" d’Armando Iannucci et de The Green Knight de David Lowery.