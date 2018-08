Denzel Washington dans le remake de "Scarface" ?

Antoine Fuqua songerait à Denzel Washington pour tenir le premier rôle du remake de "Scarface" qu'il prépare depuis des années.

Dans une interview accordée à The Hollywood Reporter, le réalisateur de "Training Day" a avoué rêver de voir Denzel Washington incarner le personnage culte porté à l'écran par Al Pacino en 1983 : "Mon rêve est de le [Denzel Washington] voir incarner Scarface. Il en rit parfois et me dit 'Al Pacino a réalisé un super travail ! Je ne veux pas faire cela.' Je le pousse. J'essaye de le pousser à le faire."

Relié au projet depuis 2016, Antoine Fuqua l'avait laissé de côté afin de se consacrer à la suite de "Equalizer" (15 août dans les salles françaises), avec justement Denzel Washington. L'acteur Diego Luna ("Rogue One : A Star Wars Story") était pressenti pour le rôle principal mais le réalisateur n'a pas caché son enthousiasme pour son acteur fétiche, plusieurs fois à l'affiche de ses films.

Le remake de "Scarface" ne possède aucune date de sortie. Pour cette nouvelle adaptation, l'intrigue se déroulerait dans un Los Angeles contemporain tout en reprenant les codes du film culte des années 1980. Pour se faire, le réalisateur de "Training Day" se serait entouré des scénaristes quatre fois oscarisé pour "Fargo" et "No Country for Old Men", Joel et Ethan Cohen.

En 1983, Brian De Palma signait l'un des films qui a marqué le monde du cinéma en racontant l'histoire de Tony Montana, un immigré cubain parti de rien qui s'est hissé à la tête d'un des plus gros cartels de drogue.

Si le remake de "Scarface" est toujours en développement, Antoine Fuqua a également déclaré qu'il aimerait réaliser un troisième volet de sa saga "Equalizer" et ce, forcément avec Denzel Washington : "J'ai hâte de réaliser 'Equalizer 3', si jamais cela arrive. J'adorerais voir l'intrigue se dérouler à l'international. Je pense que Denzel ferait un super personnage à la James Bond."