Dennis Quaid rejoint Queen Latifah dans "The Tiger Rising"

Alors qu'il incarnera le président Ronald Reagan prochainement au cinéma, Dennis Quaid interprétera un propriétaire de motel sans scrupule dans l'adaptation du livre pour enfants "The Tiger Rising", a dévoilé l'hebdomadaire américain Variety. Il donnera la réplique à Queen Latifah, précédemment annoncée au casting. Pour le moment, aucune date de sortie n'a été envisagée.

Le film racontera l'histoire de Rob, un petit garçon de 12 ans qui vient de perdre sa mère. Ce petit garçon à l'imagination débordante ne manque pas de voyager depuis la campagne en Floride, où il réside au Kentucky Star Motel. Un jour, la réalité va dépasser la fiction lorsqu'il découvre, caché dans les bois, un véritable tigre du Bengale, emprisonné dans une cage : c'est l'œuvre de Beauchamp, le propriétaire sans cœur du motel. Rob va se tourner vers la mystérieuse femme de ménage Willie May et la nouvelle de l'école au caractère bien trempé, Sistine, pour décider si oui ou non il doit libérer le tigre et au contraire y emprisonner son chagrin.

Dennis Quaid interprétera le personnage du propriétaire du motel, tandis que Queen Latifah se mettra dans la peau de la femme de ménage mystérieuse. Ils seront rejoints par Madalen Mills qui incarnera la nouvelle élève têtue. Aux commandes, le réalisateur Ray Giarratana signera la réalisation et le scénario, d'après le best-seller. En plus d'avoir décroché l'un des rôles principaux, Queen Latifah interviendra en tant que productrice exécutive.

Le long-métrage sera présenté au marché du film du Festival de Toronto, qui se tiendra du 5 au 15 septembre prochains. En attendant, Dennis Quaid reviendra sur le grand écran dans le prochain film de Roland Emmerich, "Midway" avec Luke Evans, dont la sortie en salles est prévue le 13 novembre prochain en Belgique.