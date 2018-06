Demi Moore à la place de Sharon Stone dans "Corporate Animals"

Selon Deadline, l'actrice sera aux côtés de Ed Helms ("Very Bad Trip") et Jessica Williams dans la prochaine comédie noire de Patrick Brice. Ce sera la cinquième réalisation du cinéaste après notamment "Creep 2" et la série "Room 104".

Demi Moore jouera l'égoïste Lucy, à la tête d'une société de couverts, Incredible Edibles. Lors d'un week-end dans une cave pour renforcer les liens de son équipe, elle sera piégée sous terre avec ses collègues. Le groupe devra survivre et résister au cannibalisme.

C'est Sharon Stone qui avait été initialement prévue pour ce rôle. Mais son emploi du temps chargé ne lui a finalement pas permis de figurer dans le film.

"Corporate Animals" commencera son tournage dans l'état du Nouveau-Mexique cette semaine.