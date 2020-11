Décès du comédien français Michel Robin, célèbre second rôle au cinéma et au théâtre

Le comédien Michel Robin, connu pour ses seconds rôles attachants au théâtre comme au cinéma et ancien sociétaire de la Comédie-Française, est décédé à l'âge de 90 ans des suites du Covid-19, a annoncé jeudi "la Maison de Molière" dans un communiqué.

Cette époque nous éprouve cruellement et nous la haïrons de nous priver soudainement des plus fragiles et des meilleurs d'entre nous