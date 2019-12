Décès de Sue Lyon, l'actrice de "Lolita" de Kubrick, à 73 ans

LOLITA - Bande Annonce Officielle (VOST) - Stanley Kubrick - 30/12/2019 Bande Annonce Officielle du Film "LOLITA" réalisé par Stanley Kubrick. Durant l'été, dans la petite ville de Ramslade, Humbert Humbert, un professeur de lettres divorcé et séduisant, loue une chambre dans la maison de Charlotte Haze, une matrone éprise de culture. Celle-ci essaie de séduire Humbert, mais ce dernier se montre beaucoup plus attiré par la juvénile Lolita. Un Film de : Stanley Kubrick Avec : James Mason, Sue Lyon, Peter Sellers, Shelley Winters, Marianne Stone, Diana Decker, Jerry Stovin, Gary Cockrell Abonnez-vous : http://goo.gl/Bp3CiG Suivez tout l'actualité de Warner Bros France : Facebook : http://www.facebook.com/iwbfr Twitter : http://twitter.com/warnerbrosfr Google+ : http://plus.google.com/u/2/+warnerbrosfr/ Et vivez l'expérience My Warner sur le site : http://www.warnerbros.fr/