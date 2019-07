Décès de l'actrice italienne Valentina Cortese

Valentina Cortese, figure marquante du cinéma italien qui tourna avec Truffaut et Fellini, est décédée à l'âge de 96 ans à Milan, la ville où elle avait vu le jour en 1923, indique mercredi un groupe représentant l'industrie cinématographie italienne, l'Italian General Showbusiness Association.

La comédienne avait commencé sa carrière dans les années 40 et est apparue dans des productions italiennes, françaises, britanniques et hollywoodiennes, jouant notamment aux côtés de James Stewart, Humphrey Bogart et Ava Gardner.

Elle avait été nommée à l'Oscar du meilleur second rôle féminin pour sa prestation dans "La Nuit américaine" de Francois Truffaut (1973) et a joué dans "Juliette des esprits" de Federico Fellini (1965).

Valentina Cortese fut également une comédienne de théâtre appréciée en Italie. Le Mostra de Venise l'avait honorée il y a deux ans en présentant pour la première fois le documentaire sur sa vie, "Diva!".