Décès de l'actrice Cicely Tyson à l'âge de 96 ans - © Archive Photos - Getty Images

Cicely Tyson, dont la carrière a duré plus de 70 ans, est notamment connue du grand public pour sa nomination aux Oscars pour Sounder en 1973. Elle était aussi apparue dans les films Beignets de tomates vertes et La Couleur des sentiments, et plus récemment dans la série télévisée Murder, où elle jouait la mère de l’héroïne principale.