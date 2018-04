Décès de l'acteur flamand Frank Aendenboom

L'acteur flamand Frank Aendenboom est décédé dans la nuit de samedi à dimanche durant son sommeil à l'âge de 76 ans, a communiqué sa petite fille samedi soir. L'acteur était connu pour ses rôles dans les séries pour enfants "Johan en de Alverman" (1965) et "Dirk van Haveskerke" (1978), mais il a également été aperçu plus récemment dans "Lili en Marleen" (1994-2010), "Matroesjka's" (2005) et "Crimi Clowns" (2012). Il a aussi participé à plus de 40 films, dont "De leeuw van Vlaanderen" (1985), "Hector" (1987) et "Frits & Freddy" (2010). Il avait annoncé en septembre 2014 qu'il mettait fin à sa carrière d'acteur.