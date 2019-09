Décès de l'acteur Charles Gérard, second rôle fétiche de Lelouch

L'incorrigible (1975) - Bande-annonce - 20/09/2019 L'INCORRIGIBLE (1975) un film dePhilippe De Broca avec Jean-Paul Belmondo, Michel Beaune, Genevieve Bujold, Capucine, Daniel Ceccaldi, Andrea Férréol, Charles Gérard, Julien Guiomar, Pascale Roberts, Albert Simono Après trois années passées en prison, Victor recommence de plus belle dans l'escroquerie. Depuis la roulotte de l'oncle Camille, il devient ministre, détective, jardinier, médecin, travesti et vend ou loue tout ce qui ne lui appartient pas. Victor, Raoul - un truand plutôt sympathique - et Camille sont bientôt sur le coup de leur vie : le triptyque du Greco qui se trouve au musée de Senlis. Mais l'assistance judiciaire, chargée de suivre Victor dans sa réinsertion sociale, n'est autre que Marie-Charlotte de Pontalec, la fille du directeur de ce musée. Victor est alors chargé par ses compères d'en faire leur complice... © Studio Canal - Tous droits réservés.