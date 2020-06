Décès de Ian Holm, le Bilbo du Seigneur des anneaux

Malheureusement, une crise de panique en scène lui fera abandonner le théâtre pendant près de 20 ans. Il se tournera alors vers le cinéma, avec un succès inespéré, d’abord dans "Alien" de Ridley Scott, puis dans les "Chariots de feu" qui lui vaudra une nomination aux Oscars en 1982 comme meilleur acteur dans un second rôle (qui sera finalement décerné John Gielguld).

Mais il était avant tout un acteur de théâtre , et il fera partie de la Royal Shakespeare Company dès sa création en 1960. Tout comme au cinéma, l’éventail de son talent était vaste, de Shakespeare (Henry V) à Harold Pinter qui aurait dit de lui en 1973 : "Il enfile ma chaussure, et elle lui va !".

Sir Ian Holm avait joué les rôles les plus divers au cinéma, de l’entraîneur des Chariots de feu, à Bilbo Baggins dans la trilogie du Seigneur des anneaux de Peter Jackson, en passant par l’androïde énigmatique du premier épisode d’Alien de Ridley Scott.

S’ensuivront des collaborations diverses sous la direction de réalisateurs renommés, comme Terry Gilliam (Time Bandits et Brazil), Luc Besson (Le 5e élément) ou encore Atom Egoyan (The Sweet Hereafter).

Il remontera sur scène pour Shakespeare et le "Roi Lear", en 1997, et sera fait chevalier cette année-là pour service rendu à la scène.

Pour le grand public, Ian Holm restera surtout Bilbo Baggins (ou Bilbon Sacquet dans la version française). L’acteur connaissait bien Tolkien avant d’être repéré par Peter Jackson puisqu’il avait interprété le rôle de Frodo Baggins en 1981 dans une dramatique radiophonique. Il apparaîtra dans le premier et le troisième volet de la trilogie du Seigneur des anneaux (2001-2003) et il reviendra même dans les premier et troisième épisodes de la trilogie du Hobbit (2012-2014).