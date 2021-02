Décès de Hal Holbrook, acteur de "Into the Wild" et "Lincoln" - © ROBYN BECK - AFP

Hal Holbrook, acteur, scénariste et réalisateur pour la télévision, s’est éteint à l’âge de 95 ans. A l’affiche de plus d’une centaine de films et séries, était surtout connu pour son rôle dans Into the Wild de Sean Penn.

Hal Holbrook sous le maquillage de Mark Twain - © Authenticated News - Getty Images Vétéran américain de la Seconde Guerre mondiale, Hal Holbrook a commencé sa carrière au théâtre, dans les années 50. C’est en incarnant Mark Twain sur les planches que sa réputation décolle. Il incarnera l’écrivain jusqu’en… 2005 ! Soit 2100 fois, un record absolu. C’est également ce rôle qui le fera percer à la télévision, en 1967, dans le show Mark Twain Tonight qui lui vaut son premier Emmy Award (il en aura 5). Autre rôle marquant, celui d’Abraham Lincoln qu’il incarne pour une série éponyme en 1986. Eternel second rôle, il apparaît à la télévision dans West Wing, Les Sopranos, NCIS, Urgences, Sons of Anarchy, Bones ou encore Hawaii 5.0. Au cinéma, on le croise face à Clint Eastwood dans la saga de L’inspecteur Harry, à Michael Douglas dans Wallstreet ou à Tom Cruise dans La Firme. Mais on retiendra surtout son rôle de "Deep Throat", le lanceur d’alerte par qui éclate le scandale du Watergate, dans Les hommes du président avec Dustin Hoffman et Robert Redford.

La consécration de sa carrière lui vient en 2008, à 82 ans, avec Into the Wild, dans lequel il incarne un vieil homme solitaire. Sa performance touchante est unanimement saluée, et il est, pour la première fois, nommé pour un Oscar, devenant alors le plus vieil acteur à obtenir une telle nomination.