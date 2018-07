"Dead to Me" : Christina Applegate revient dans une série sur Netflix

L'actrice révélée dans "Mariés, deux enfants" revient à la télévision américaine dans une nouvelle série comique pour Netflix. Intitulée "Dead to Me", le tournage de la première saison doit débuter cet automne à Los Angeles.

Christina Applegate est de retour à la télévision américaine après six ans d'absence. L'actrice américaine a décroché le rôle principal de la série "Dead to Me", qui sera diffusée sur Netflix. La comédie à l'humour noir se composera de dix épisodes de trente minutes d'après un scénario de Liz Feldman, Will Ferrell et Adam McKay. L'actrice de "Bad Moms" sera également productrice exécutive. Le tournage débutera cet automne à Los Angeles, aux Etats-Unis.

"Dead to Me", décrite comme une version comique de "Big Little Lies", suivra l'amitié particulière entre une jeune veuve (Chrisitina Applegate) et un esprit ayant un secret choquant. Christina Applegate jouera le personnage de Jen, une femme posée et indépendante avec un sens de l'humour noir et un problème d'agressivité qu'elle ne veut pas forcément régler. Depuis des mois, Jen essaye de garder le contrôle après la mort de son mari lors d'un délit de fuite.

Ce nouveau projet est un joli coup orchestré par Netflix puisque Christina Applegate est l'une des actrices de télévision les plus en vogue à Los Angeles. Malgré de nombreuses offres, l'actrice reste très sélective dans ses choix et n'a pas été à la tête d'une série télévisée depuis 2012 avec "Up All Night".

Dernièrement, l'actrice américaine tenait l'un des rôles principaux dans la franchise "Bad Moms" aux côtés de Kristen Bell et Mila Kunis dont le deuxième opus est sorti en 2017.

Révélée dans la série "Mariés, deux enfants", de 1987 à 1997, Christina Applegate était revenue à la télévision un an après dans la série "Jesse" puis dans "Samantha Qui ?" en 2007.