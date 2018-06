De Niro à l'affiche du prochain film sur le Joker ?

Robert de Niro pourrait intégrer le casting du film sur le Joker évoqué par la presse spécialisée américaine en février dernier. La légende hollywoodienne rejoindrait Joaquin Phoenix, précédemment annoncé dans le rôle-titre. L'acteur interpréterait un rôle secondaire encore mystérieux, celui de Murray Franklin.

Rien d'étonnant de voir le nom de Robert de Niro apparaître au sommet des acteurs pressentis pour ce film lorsque l'on sait que Martin Scorsese sera à la production du projet. Le duo mythique du 7e art américain a tourné ensemble à de multiples reprises ("Taxi Driver", "Les Nerfs à Vif", "Les Affranchis" et "Casino") et s'est retrouvé récemment pour "The Irishman", film de Scorsese attendu l'année prochaine sur Netflix.

Par contre, si la collaboration s'avère vraie, cela serait une grande première entre Robert de Niro et DC Comics.

Réalisé par Todd Phillips, que l'on connait pour la saga "Very Bad Trips", ce film retracera la genèse du diabolique Joker de Gotham City. Le rôle reviendrait à Joaquin Phoenix qui aura la lourde tâche d'interpréter un rôle aussi bien aimé que détesté. Le film, qui ne sera pas directement lié à DC Universe, devrait retracer la vie d'avant du Joker à l'époque ou Batman ne le traquait pas.

Le rôle de Murray Franklin serait l'un des huit personnages que la production serait en train de caster, aux côtés de Penny, une femme malade d'un certain âge qui pourrait être la mère de Joaquin Phoenix, Sophie Dumond, jeune femme ayant des problèmes à élever son enfant, Randall et Gary, deux amis, les détectives Garrity et Burke et enfin Hoyt Vaughin, un manager d'hôtel.