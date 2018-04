David Leitch va réaliser "The Division" avec Jessica Chastain et Jake Gyllenhaal

Du pain sur la planche ! Le réalisateur David Leitch a booké ses prochaines années avec plusieurs films dont le dernier en date, "The Division". Avant de rejoindre ce tournage en 2019, la cinéaste et ancien cascadeur aura également tourné à l'automne 2018 un spinoff de la série des "Fast and Furious" avec Dwayne Johnson et Jason Statham.

Pour "The Division", adaptation d'un jeu vidéo, un autre réalisateur, Stephen Gaghan avait été désigné avant de quitter le projet. L'histoire se place dans un futur proche où un mysterieux virus est propagé via les billets de banque lors du Black Friday, immense jour de soldes le lendemain de Thanksgiving, tuant des millions de gens à New York.

Au Noël suivant, un groupe de civils entrainés à intervenir dans des temps compliqués va intervenir pour sauver ce qui peut encore l'être.

"The Division" est un jeu vidéo développé par Ubisoft et compte dans le monde plus de 20 millions de joueurs. Jessica Chastain et Jake Gyllenhaal sont attachés au projet de long métrage depuis le tout début et ont participé à son développement.