Daniel Brühl jouera dans l'adaptation d'"À l'Ouest, rien de nouveau"

À l'ouest rien de nouveau - Bande Annonce (VF) - 17/02/2020 « À l'ouest rien de nouveau » est indéniablement l'un des films les plus marquants sur la guerre et ses conséquences. Il suit les pas d'un groupe de jeunes Allemands tout d'abord impatients de monter au front de la Grande Guerre, puis horrifiés par la réalité des combats. Ce film où Lew Ayres joue le rôle principal a obtenu l'Oscar du meilleur film et celui du meilleur réalisateur. (Titre Original - All Quiet on the Western Front)