D'Al Capone aux histoires pour enfants, les différentes casquettes de Tom Hardy

L'acteur britannique signe son retour depuis 2016 sur la chaîne pour enfants de la BBC, CBeebies, pour laquelle il racontera six histoires avant l'heure du coucher, a-t-on appris dans un communiqué officiel ce mercredi 15 avril. Un engagement de la part du futur Al Capone qui a souhaité apporter son aide durant le confinement.

Y a-t-il quelque chose que Tom Hardy ne sait pas faire ? S'il incarnera le plus célébres des gangsters américains dans "Capone", dont la bande-annonce vient d'être dévoilée, l'acteur britannique mettra ses talents au service des enfants. Dans un communiqué de la BBC diffusé ce mercredi 15 avril, la chaîne de télévision britannique a annoncé que l'acteur de "Venom" jouera le rôle de narrateur pour la série "Bedtime Stories" sur la chaîne CBeebies pour laquelle il racontera six histoires.

Du lundi 27 avril au vendredi 1er mai, Tom Hardy, parfois accompagné de son bouledogue Blue, débutera la semaine avec l'histoire de Simone Ciraolo "Hug Me" à 18h50 (heure locale). S'en suivront 'Under The Same Sky" de Robert Vescio et Nicky Johnston le mardi 28 avril, "There's A Tiger In The Garden" de Lizzy Stewart le mercredi 29 avril, "Don't Worry, Little Crab" de Chris Haughton le jeudi 30 avril puis pour finir la semaine le vendredi 1er mai avec "The Problem With Problems" de Rachel Rooney et Zehra Hicks. La sixième histoire n'a pas encore été déterminée, indique le communiqué.