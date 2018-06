"Crowded" : le nouveau projet de Rebel Wilson

Alors que l'actrice est en train de tourner "Jojo Rabbit" aux côtés de Scarlett Johansson et de Sam Rockwell, Rebel Wilson va adapter une bande-dessinée dystopique dans laquelle elle tiendra également un rôle.

Écrite par Christopher Sebela et dessinée par Ro Stein et Ted Brandt, l'histoire se déroule dans un futur proche alors que l'économie mondiale est envahie d'applications en tout genre et où le crowfunding fait loi. Parmi les innombrables projets, une plateforme de financement baptisée "Reapr" permet de lever des fonds pour des assassinats. Charlie, une jeune femme à la vie normale, est plongée dans ce chaos lorsqu'elle devient soudainement une cible sur cette fameuse plateforme avec une prime de plusieurs millions de dollars sur sa tête. Désespérée, elle ne peut engager que Vita, le garde du corps le moins bien noté sur l'application "Dfend". Le binôme devra alors s'unir pour combattre les assassins en herbe et découvrir qui veut la mort de Charlie avant la fin de la période d'essai de trente jours.

Si le projet est toujours en pleine recherche de son scénariste pour adapter la bande-dessinée en film, l'auteur tiendra le rôle de producteur consultant. Rebel Wilson devrait sans surprise décrocher le rôle principal.

Outre ce projet, Rebel Wilson est en plein tournage de "Jojo Rabbit" à Prague, le film satirique sur la Seconde Guerre mondiale signé Taika Waititi ("Thor : Ragnarok"). Elle y incarne le rôle de Fraulein Rahm, une institutrice au fort tempérament au sein d'un camp des Jeunesses Hitlériennes. Scarlett Johansson et Sam Rockwell font également partie du casting.