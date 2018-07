"Cowboy Ninja Viking" : Priyanka Chopra donnera la réplique à Chris Pratt

Chris Pratt a trouvé sa partenaire à l'écran. C'est Priyanka Chopra qui a décroché le rôle principal féminin dans le prochain film "Cowboy Ninja Viking" dont le premier rôle est déjà tenu par l'acteur des "Gardiens de la Galaxie", révèlent les médias américains.

Adaptée de la bande-dessinée créée par A. J. Liberman et Riley en 2009, l'histoire suit Duncan, un patient atteint de schizophrénie. Dans le cadre d'un programme gouvernemental top secret mené par le psychothérapeute Dr. Sebastian Ghislain, Duncan va développer des capacités meurtrières d'un cowboy, d'un ninja et d'un viking le transformant ainsi en un super-soldat. Alors que cette expérience devait servir pour combattre le terrorisme, Duncan va s'échapper du contrôle du programme pour retrouver son créateur et le tuer.

Priyanka Chopra jouera le rôle de la partenaire amoureuse de Duncan. Le tournage devrait débuter sous peu pour une sortie prévue le 28 juin 2019.

Le projet "Cowboy Ninja Viking", en développement depuis plus de deux ans, sera réalisé par Michelle MacLaren, l'une des réalisatrices derrière "Game of Thrones". Quant au scénario, il sera signé par Dan Mazeau, Ryan Engle, Craig Mazin, Paul Wernick et David Reese. L'acteur Chris Pratt fait partie des producteurs du film aux côtés de Guymon Casady, Ben Forkner, Michael De Luca et Mark Gordon. Disney s'était d'abord intéressé à ce projet avant qu'Universal ne s'en empare en 2015.

Miss Monde 2000, Priyanka Chopra a fait carrière en tant que chanteuse, mannequin et actrice. Elle a notamment connu un succès populaire grâce à sa série policière "Quantico", diffusée sur ABC depuis 2015. Plus récemment, l'actrice s'est illustrée dans un autre registre, celui du drame dans le film "A Kid Like Jake" où elle partageait l'affiche avec Jim Parsons ("The Big Band Theory") et Claire Danes ("Homeland"). Priyanka Chopra fut également l'une des héroïnes de la comédie "Baywatch - Alerte à Malibu" de Seth Gordon aux côtés de Dwayne Johnson et Zac Efron en 2017.