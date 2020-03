Confinement – Un message important de Mel Brooks : Restez à la maison !

la traduction

Max Brooks : Bonjour, je suis Max Brooks, j’ai 47 ans. Et voici mon père, Mel Brooks, bonjour Papa ! Il a 93 ans.

Si j’attrape le coronavirus, je devrais pour voir m’en sortir, mais si je lui transmets, il pourra le donner à Carl Reiner, qui pourra le transmettre à Dick Van Dyke et avant je n’aie pu m’en rendre compte, j’aurai éliminé toute une génération de comédiens légendaires.

Quand il s’agit du coronavirus, je dois penser à qui je pourrais infecter, et vous aussi, vous devriez y penser.

Donc, mettez en œuvre la distanciation sociale, éviter les foules, lavez-vous les mains, gardez une distance d’un mètre 80, et si vous avez la possibilité de rester à la maison, restez à la maison ! Faites votre part du boulot, ne soyez pas un spreader ! Hein, Papa ?

Mel Brooks : Oui, rentre chez toi !