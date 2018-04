Colin Firth et Julie Walters réunis dans "The Secret Garden"

Colin Firth et Julie Walters s'uniront pour les besoins du film "The Secret Garden", produit par David Heyman ("Harry Potter"). Les deux acteurs britanniques seront dirigés par le réalisateur Marc Munden ("Utopia") dans cette adaptation du roman pour enfants, écrit par Frances Hodgson Burnett en 1911 et paru en France sous le titre "Le Jardin secret". Jack Thorne, qui a signé le scénario de la pièce de théâtre "Harry Potter et l'enfant maudit", est en charge de l'écriture du scénario.

L'intrigue se déroulera dans les années 1947 au Royaume-Uni, déviant de l'histoire originale. On suivra la vie de la jeune Mary Lennox (Dixie Eferickx), née en Inde dans une famille riche. La jeune fille mal-aimée quitte son pays natal à 10 ans pour vivre en Angleterre avec son oncle Archibald Craven (Colin Firth). Éloignée dans la campagne anglaise, Mary découvrira plusieurs secrets de famille, notamment lorsqu'elle fera la rencontre de son cousin malade Colin (Edan Hayhurst). Ces deux enfants un peu ravagés par la vie s'occuperont l'un de l'autre dans le fameux jardin secret, perdu sur les terres du domaine.

Julie Walters jouera le rôle de la gouvernante. Les jeunes acteurs Amir Wilson et Isis Davis feront également partie du casting. Le tournage débutera dès lundi 30 avril en Angleterre

L'acteur Colin Firth avait déjà joué dans l'adaptation à la télévision en 1987 de ce roman dans le rôle de Colin Craven. Le producteur David Heyman s'est réjoui de l'implication de ces deux acteurs renommés : "Je ne peux être plus heureux de voir Colin Firth et Julie Walters rejoindre ce voyage, aux côtés d'un nouveau trio de jeunes acteurs." Le producteur des "Animaux fantastiques : les crimes de Grindelwald" a également vanté les mérites du scénariste et du réalisateur en charge du projet : "Je suis ravi de travailler une fois de plus avec StudioCanal sur The Secret Garden, adapté si brillamment par Jack Thorne.[...] Je suis impatient de voir ce qu'apportera notre réalisateur Marc Munden à cette histoire avec son œil particulier".

Financé entièrement par StudioCanal, le film sera présenté lors du Marché du Film au Festival de Cannes.

La bande-annonce de l'adaptation cinématographique de "Le Jardin Secret" réalisée en 1993 :