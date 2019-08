Colin Farrell lance sa société de production avec le film "The Ruin"

BONS BAISERS DE BRUGES Bande Annonce VF - 29/08/2019 Colin Farrell se planque en Belgique dans BONS BAISERS DE BRUGES ★ Les MEILLEURS Thrillers ICI ► http://bit.ly/LesThrillers ★ Abonne-toi à la chaine Youtube ► http://bit.ly/Filmsactu Après un contrat qui a mal tourné à Londres, deux tueurs à gages reçoivent l'ordre d'aller se faire oublier quelque temps à Bruges. Ray est rongé par son échec et déteste la ville, ses canaux, ses rues pavées et ses touristes. Ken, tout en gardant un oeil paternaliste sur son jeune collègue, se laisse gagner par le calme et la beauté de la cité. Alors qu'ils attendent désespérément l'appel de leur employeur, leur séjour forcé les conduit à faire d'étranges rencontres avec des habitants, des touristes, un acteur américain nain tournant un film d'art et essai européen, des prostituées et une jeune femme qui pourrait bien cacher quelques secrets aussi sombres que les leurs... Quand le patron finit par appeler et demande à l'un des tueurs d'abattre l'autre, les vacances se transforment en une course-poursuite surréaliste dans les rues de la ville... BONS BAISERS DE BRUGES Bande Annonce VF Un film réalisé par Martin McDonagh Avec Colin Farrell, Brendan Gleeson, Ralph Fiennes Genre : Policier, Thriller BONS BAISERS DE BRUGES Bande Annonce VF © 2016 - SND Abonnez-vous dès maintenant pour ne pas rater la bande annonce VF ou VOST du moment ainsi que le trailer officiel, extrait vidéo ou scène des films français et internationaux à l'affiche. Filmsactu : un point complet sur l'actu cinéma, DVD & Blu-Ray !