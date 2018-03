Claudia Cardinale sera l'invitée d'honneur du Brussels International Film Festival

Le Brussels International Film Festival, dernier né des festivals de cinéma en Belgique, peut déjà se targuer d'avoir attiré une invité d'exception. L'actrice Claudia Cardinale sera en effet présente du 20 au 22 juin prochain à Bruxelles pour inaugurer la première édition du festival, et encadrer la rétrospective qui lui est consacrée.

Débutant sa carrière d'actrice en 1958, l'actrice italo-tunisienne a travaillé avec certains des plus grands réalisateurs européens : Federico Fellini ("Huit et demi"), Luchino Visconti ("Le Guépard") ou encore Sergio Leone ("Il était une fois dans l'Ouest"). Actrice internationale, elle est aussi apparue dans des films américains, comme "La Panthère Rose" de Blake Edwards ou "Le Plus Grand Cirque du Monde" d'Henry Hathaway. Elle a reçu le Lion d'Or pour l'ensemble de sa carrière au Festival de Venise en 1993. En 2002, c'est le Festival de Berlin qui a récompensé son travail de comédienne avec un Ours d'Or.

C'est sur sa filmographie d'exception que le Festival reviendra au travers d'une rétrospective. Le Brussels International Film Festival aura lieu à Bruxelles du 20 au 30 juin 2018. Les projections du festival auront lieu à Bozar, Flagey, UGC, aux cinémas Galeries, Vendôme et Palace. Le festival accueillera trois compétitions : nationale, internationale et européenne. Des rencontres professionnelles et des projections pour le jeune public seront également organisées.