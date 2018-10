Christian Bale méconnaissable dans le biopic de Dick Cheney

"Vice", film qui reviendra sur le parcours de Dick Cheney, dévoile sa première bande-annonce et un Christian Bale à peine reconnaissable dans la peau de l'ancien vice-président des Etats-Unis. Le biopic d'Adam McKay sortira en décembre prochain outre-Atlantique.

Christian Bale est un acteur qui n'hésite pas à modifier son corps pour coller au mieux à ses personnages. Dans "Vice", l'ancien interprète de Batman aurait pris 18 kilos pour endosser le costume de Dick Cheney dans "Vice". La ressemblance est en tout cas saisissante, à tel point qu'on en oublie la star.

Rythmée par le morceau de The Killers "The Man", cette première bande-annonce met également en lumière Amy Adams, dans la peau de Lynne Cheney, son épouse, Steve Carell dans cette de Donald Rumsfeld et Sam Rockwell dans le rôle de George W. Bush.

Le film écrit et réalisé par Adam McKay ("The Big Short : Le Casse du siècle") sortira le 21 décembre sur les écrans américains. En France, "Vice" devrait arriver en début d'année 2019.