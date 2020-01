Christian Bale en discussions pour jouer dans "Thor : Love and Thunder"

Batman : The Dark Knight Rises - Bande Annonce Officielle (VF) - Christian Bale / Christopher Nolan... Bande Annonce Officielle "BATMAN 3 : THE DARK KNIGHT RISES" la suite de "THE DARK KNIGHT" et "BATMAN BEGINS" réalisés par Christopher Nolan et avec Christian Bale, Morgan Freeman et Gary Oldman. Huit après s'être accusé d'avoir tué Harvey Dent, Batman est devenu un fugitif à Gotham City. Seul le commissaire Gordon connaît son acte noble. Même si la criminalité a baissé, Bruce Wayne va être obligé de redevenir le Chevalier Noir pour affronter une nouvelle menace : le Terroriste Bane ! Un Film de : Christopher Nolan Avec : Christian Bale, Tom Hardy, Gary Oldman, Joseph Gordon-Levitt, Anne Hathaway, Morgan Freeman, Marion Cotillard, Michael Caine Abonnez-vous : http://goo.gl/Bp3CiG Suivez tout l'actualité de Warner Bros France : Facebook : http://www.facebook.com/iwbfr Twitter : http://twitter.com/warnerbrosfr Google+ : http://plus.google.com/u/2/+warnerbrosfr/ Et vivez l'expérience My Warner sur le site : http://www.warnerbros.fr/