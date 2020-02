Chris Hemsworth va payer de sa personne pour aider la science et National Geographic

Connu pour incarner Thor dans l'univers cinématographique Marvel, l'acteur australien participera à une nouvelle série documentaire dans laquelle il testera les limites du corps humain et explorera les progrès scientifiques contre le vieillissement. Pour le moment, la chaîne National Geographic n'a pas communiqué de date de diffusion.

Dans "Limitless", Chris Hemsworth devra relever six défis extraordinaires pour montrer les capacités du corps et de l'esprit, et ce à tout âge malgré les effets du vieillissement. "Pour résumer, on m'a convaincu d'être le cobaye d'une série de défis physiques et psychologiques réalisés dans différents pays, tout ça, pour le progrès scientifique. L'objectif est de trouver de nouvelles idées et tenir le public informé des dernières avancées scientifiques. Le tournage commence bientôt... Alors, souhaitez-moi bonne chance !", déclare l'acteur dans le communiqué de presse. L'interprète de Thor y rencontrera des experts dans la recherche de la longévité et testera différents moyens sensés endiguer les ravages liés au temps.

Six défis

La série devrait être composée de six épisodes, chacun abordera une méthode spécifique : revitaliser les cellules endommagées, optimiser notre force physique, devenir plus résistants, soumettre notre corps à des défis, optimiser notre mémoire, et accepter d'être mortel, indique en détail le communiqué de presse. "Limitless" proposera des astuces physiques accessibles à tout âge afin de remédier au vieillissement.

Produit par Protozoa et Nutopia pour National Geographic, la série a été créée par Jane Root et Darren Aronofsky, à qui l'on doit la production de la série documentaire "One Strange Rock", déjà diffusée sur National Geographic.

Chris Hemsworth, plus connu pour son rôle de Thor dans les films de l'univers Marvel, n'a jamais caché son amour du sport, montrant régulièrement ses entraînements spectaculaires sur son compte Instagram. L'acteur australien, qui s'est également mobilisé contre les feux dévastateurs en Australie, a récemment lancé une application de sport baptisée Centr à travers laquelle il prône une vie plus saine et dispense des exercices physiques à faire pour se maintenir en forme.