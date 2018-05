Charlize Theron interprétera la présentatrice Megyn Kelly dans un film sur Roger Ailes

Après "Tully" de Jason Reitman, Charlize Theron a un nouveau projet produit et financé par Annapurna Studios, annonce le Hollywood Reporter. L'actrice jouera le rôle de Megyn Kelly, une ancienne avocate qui fut une présentatrice de Fox News pendant plus de dix ans, dans un biopic consacré au consultant en images Roger Ailes. Ce dernier, empêtré dans un scandale de harcèlement sexuel, aurait fait pression sur elle pour qu'elle le soutienne, ce qu'elle refusa.

Roger Ailes créa et dirigea Fox News pendant 20 ans. Il aida à lancer la carrière de Megyn Kelly mais aussi des journalistes Sean Hannity et Gretchen Carlson grâce à sa chaîne puissante. Il était aussi un Républicain convaincu qui a soutenu les Présidents américains Richard Nixon, Ronald Reagan et George Bush.

Ailes démissionna en 2016 quand Megyn Kelly et Gretchen Carlson l'accusèrent d'agressions sexuelles.

Aucune date de sortie n'a encore été annoncée pour ce long-métrage.

La bande-annonce du prochain film de Charlize Theron, "Tully" :